Agarró a batazos la puerta de sus vecinos porque no lo dejaban dormir

Durango, Dgo.

Harto porque sus vecinos no dejaban de hacer ruido y ya eran las dos de la madrugada, un vecino de la colonia Villa de Guadalupe tomó un bat de beisbol y fue a causar daños en la casa de los escandalosos.

Asustada, la dueña del inmueble afectado llamó a las autoridades, que llegaron poco después a la escena.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo en un domicilio ubicado en la calle Diego Rivera, en el que la joven Ana O., de 26 años, tenía una convivencia en la que algunos de los invitados estaban dentro y otros afuera.

La combinación del ruido interior y exterior, no dejó dormir a algunos vecinos, entre ellos uno de ellos que ya les había pedido moderar su conducta.

Sin embargo, y dado que no encontró respuesta, salió de su casa con un bat en las manos y, al verlo, todos se metieron a la casa de la fiesta. Él muy, muy molesto, dañó la puerta con el objeto contundente.

Cuando los policías recibieron la explicación de lo sucedido, conminaron a los ruidosos a mantenerse dentro de la casa con un volumen adecuado para no molestar. En tanto que el vecino del bat se quedó en su vivienda y no pudo ser contactado por los agentes.