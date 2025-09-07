Arrastra arroyo a familia en Súchil; buscan a 4 desaparecidos

Súchil, Dgo.

Autoridades municipales y estatales iniciaron este domingo por la tarde en la búsqueda de una familia de cuatro integrantes que desaparecieron en un intento por cruzar un arroyo de Súchil.

El desafortunado incidente ocurrió en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Michis, en la región de La Michilía.

Según testigos, fue una familia de cuatro integrantes, incluidos dos niños o adolescentes, los que intentaron cruzar a bordo de una camioneta un vado conocido como “El 35”.

Sin embargo la corriente era demasiado fuerte y el agua arrastró a la camioneta; todo indica que algunos de los ocupantes saltaron del vehículo pero no pudieron llegar a la orilla.

Al momento de elaborar esta nota informativa, se realiza un operativo de búsqueda por parte de policías municipales, elementos de Protección Civil qué habitantes de la región.