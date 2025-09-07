Catean finca de Mezquital y encuentran más de 40 kilogramos de droga

Mezquital, Dgo.

Un cateo realizado en el municipio de Mezquital por autoridades federales derivó en el aseguramiento de más de 40 kilogramos de enervante, que se encontraba almacenado en un par de costales.

Según el informe de la Fiscalía General de la República, la incautación se realizó en un inmueble contiguo al tramo carretero que une a las localidades de Huazamota y San Juan de Peyotán, ambas de la demarcación duranguense.

Según el informe oficial, la orden de cateo se derivó de una investigación relacionada justamente con la presunta comisión de delitos contra la salud, por lo que se procedió a su ejecución a través del agente del Ministerio Público Federal.

De esa forma, apoyado por la Policía Federal Ministerial, peritos de la Agencia de Investigación Criminal y elementos del Ejército y la Guardia Nacional, se realizó el cateo.

En este, localizaron 43 kilogramos de marihuana en un par de costales y procedieron al aseguramiento de un inmueble, dos camionetas tipo pick-up y una traila metálica. Todo quedó a disposición de la autoridad federal y la investigación sigue en marcha.