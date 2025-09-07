Encontraron a tiempo a una joven víctima de causas autoinfligidas

Durango, Dgo.

Una joven de 27 años de edad fue localizada a tiempo en medio de un intento por quitarse la vida; su localización permitió el auxilio de personal médico, que la trasladó para su atención a un hospital.

La víctima es M. A., de 27 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Villas del Sol, un ama de casa que padece depresión desde hace algún tiempo.

Fue este domingo cuando su esposo, tras estar fuera de casa algunas horas, llegó y se encontró con la fémina semi inconsciente, producto de una intoxicación medicamentosa intencional.

El varón de 31 años llamó de inmediato al número de emergencias y al sitio llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal confirmó los efectos crecientes de la intoxicación.

Además, la joven había dejado un recado póstumo en el que explicaba su condición de salud mental y se despedía de sus seres queridos; por fortuna, la encontraron a tiempo y fue llevada de inmediato a tratamiento especializado.