Encontró muerta a su madre tras días de no saber de ella

Durango, Dgo.

Una mujer de 47 años de edad murió sin compañía en su domicilio de la zona sur de la ciudad; las evidencias apuntan a que tenía de dos a tres días sin vida y su familia reconoció que no sabían nada de ella desde inicios de semana.

La persona fallecida es la señora Rosa Marcela Q., de 47 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en la calle De los Bosques de la colonia Valle Verde.

De acuerdo a su hija de 26 años, que fue entrevistada por las autoridades, la última vez que tuvo contacto con ella fue el pasado martes 2 de septiembre y, después de eso, ya no logró contactarla por teléfono.

El miércoles y jueves lo intentó, pero no fue sino hasta el viernes cuando fue a buscarla y, al ingresar a su domicilio, la encontró sobre su cama, ya con algunas señales de descomposición, por lo que avisó de inmediato a las autoridades.

Una vez que estas llegaron, descartaron indicios de algún ilícito, por lo que no hubo delito que perseguir. La víctima, según se informó, padecía epilepsia.