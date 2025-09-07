Fuertes lluvias provocan inundaciones en Palestina, Las Margaritas y San Ignacio, municipios de Santiago Papasquiaro

Santiago Papasquiaro, Dgo. – La tarde del sábado 6 de septiembre, intensas precipitaciones azotaron varias zonas de Durango, provocando severas inundaciones en la localidad de Palestina, Las Margaritas y San Ignacio, perteneciente al municipios de Santiago Papasquiaro.

Durante la noche y madrugada de este domingo, los habitantes de han sufrido los estragos de los problemas del rápido incremento del agua, por lo que fue imposible salir de sus casas, quedando atrapados al no poder abrir las puertas de sus hogares, por lo que no todos han evacuado el lugar.

De acuerdo con testimonios locales, la lluvia rebasó la capacidad de los cauces naturales, provocando que una de las represas cercanas se desbordara y ocasionara el alto nivel de agua en cuestión de minutos, causando afectaciones prácticamente a todo el pueblo, viviendas, calles, además de la amenaza de deslaves en zonas cercanas.

Aunque hasta el momento no se reportan pérdidas humanas, la preocupación persiste debido a los daños materiales y la vulnerabilidad en la que quedaron varias familias.

En las imágenes podemos ver la situación actual en Palestina, que refleja un poco del nivel de agua y la fuerza con que llegó a esos municipios, creando severas afectaciones en diversas comunidades de Durango, destacando que los pronósticos advierten la continuidad de lluvias intensas en la región.