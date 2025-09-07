Lluvias provocan cierre total de la carretera a Rodeo

Durango, Dgo. – Las intensas precipitaciones registradas este fin de semana obligaron al cierre total de la carretera Panamericana en el tramo que conecta a Rodeo, específicamente entre La Cuesta y Palmitos, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.

La circulación se encuentra bloqueada, por lo que se exhorta a los ciudadanos de Rodeo, así como a quienes transitan por esta vía, a extremar precauciones y evitar el cruce hasta nuevo aviso.

La carretera Panamericana es uno de los tramos más importantes de conexión en la región norte del estado, por lo que el cierre representa complicaciones en el tránsito y la movilidad de transportistas y particulares.

Hasta hace unos días, había dos puentes en el lugar, el antiguo que esta madrugada finalmente cayó, pues tenía años de deterioro; también se encuentra el nuevo, que justo antes del temporal de lluvias inició su construcción, pero el agua no ha permitido su conclusión, por lo que aunque esta avanzada la construcción, no está concluido.

Hasta el momento, se desconoce la duración del bloqueo, ya que dependerá de las condiciones climatológicas y del retiro de material que obstruye el paso vehicular.