Mató a un chavito de 14 años jugando a la ‘ruleta rusa’

Gómez Palacio, Dgo.

Un adolescente de 14 años de edad murió y un adulto de 30 resultó lesionado a manos de un sujeto que decidió jugar a la ‘ruleta rusa’ con ellos, usando para ello un revólver.

El jovencito fallecido es José Sebastián S. B., quien tenía su domicilio en la zona centro de Gómez Palacio, mientras que el lesionado es Isaac Ramos Bautista de 30 años, quien resultó con una herida en el abdomen.

El presunto homicida es un tipo identificado como Dante José F. G., quien, según los testigos, estaba en una panadería junto a dos personas, incluído Isaac, cuando llegó el adolescente

El presunto agresor agredió al menor de edad que quería hacer un ‘mandado’ a cambio de algo de dinero y, el agresor se negó, por lo que le pidió a Isaac que lo sostuviera.

Dante tomó un revolver, le puso una bala y comenzó a accionarla en una especie de ruleta rusa, hasta que se disparó y, con un solo tiro, hirió a los dos.

Por desgracia, José Sebastián murió, mientras que Isaac fue llavado al Sanatorio San José a recibir atención médica; en presunto agresor se dio a la fuga a bordo de su camioneta y ya es buscado por las autoridades.