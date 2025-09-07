Mujer abandona bebé tras dar a luz en la calle; ciclista la rescata

Las cámaras de seguridad de la CdMx captaron el momento en que una mujer descendió de un vehículo en la alcaldía Gustavo A. Madero, aparentemente para hacer sus necesidades, pero en realidad dio a luz a una bebé prematura. Tras el parto improvisado, una persona que maneja el automóvil le entrega papel para limpiarse, la mujer arrojó a la recién nacida debajo del automóvil, y en la maniobra la llanta alcanzó a arrastrarla, aunque sin llegar a aplastarla. Fue en ese instante cuando un ciclista que pasaba por la zona escuchó su llanto y acudió a rescatarla. El ciclista pidió apoyo a las autoridades, y en minutos llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes abrigaron a la menor hasta que arribaron paramédicos.

Los especialistas confirmaron que la bebé había nacido con 25 semanas de gestación y presentaba dificultad respiratoria, además de riesgo de sepsis. Fue trasladada de inmediato a un hospital, donde se reporta grave pero estable.

La Fiscalía General de Justicia capitalina ya revisa las grabaciones para identificar a la mujer que abandonó a la bebé y deslindar responsabilidades. Este hecho se suma a otros casos recientes.