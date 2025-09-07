Solitario sujeto provocó un incendio intencional en el Hospital Materno Infantil

Durango, Dgo.

Un sujeto de momento no identificado ingresó durante la madrugada de este domingo al área de residuos del Hospital Materno Infantil y Le prendió fuego a la basura, sin que se tenga todavía claridad de con qué intención.

Fue a eso de las 04:00 horas cuando policías que recorrían la zona vieron una gran cantidad de humo en el centro médico ubicado en la avenida 5 de Febrero e ingresaron.

Al hacerlo, se encontraron con un empleado que acababa de ver lo ocurrido por lo que los propios agentes solicitaron, a través de C5, la presencia del personal del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo a lo descrito por el trabajador, fue un varón con pantalón de mezclilla, chamarra beige y playera blanca, quien se acercó hasta el contenedor de basura y encendió la basura.

Aunque el incendio fue aparatoso, no alcanzó más áreas del hospital, aunque se sugirió denunciar el caso para que se investigue, dado el riesgo que representan los actos de este tipo.