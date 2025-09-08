Ataque en Jerusalén deja seis muertos y más de una decena de heridos

Jerusalén, 8 de septiembre de 2025. – La mañana de este lunes se registró un ataque armado en el norte de Jerusalén que dejó un saldo de seis personas muertas y al menos 12 heridas, varias de ellas en estado crítico, de acuerdo con los servicios de emergencia israelíes.

El hecho ocurrió en la zona de Ramot Junction, una concurrida parada de autobuses donde dos individuos palestinos abrieron fuego contra pasajeros y transeúntes en plena hora pico. Testigos señalaron que el ataque generó escenas de pánico, mientras las víctimas eran trasladadas de urgencia a hospitales cercanos.

Los dos agresores fueron neutralizados en el lugar por un soldado y civiles armados que reaccionaron de inmediato. Autoridades informaron además sobre la detención de una tercera persona en relación con el atentado.

Entre las víctimas mortales se encuentran tres jóvenes y una mujer, mientras que al menos siete de los heridos permanecen en estado crítico.

El primer ministro Benjamín Netanyahu acudió al sitio poco después del ataque y aseguró que Israel libra “una guerra intensa contra el terrorismo”, al tiempo que anunció que se implementarán “medidas aún más severas” para responder a la violencia y perseguir a quienes respaldan este tipo de acciones.

Este ataque ocurre en un contexto de alta tensión en la región, en medio de la prolongada guerra entre Israel y Hamás en Gaza, así como de crecientes enfrentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.