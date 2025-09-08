Encuentran camioneta arrastrada por arroyo en Súchil, pero piensan que no es la misma en la que iban 4 personas

Súchil, Dgo.

Autoridades confirmaron la localización de una camioneta que fue arrastrada por la corriente de un arroyo del municipio de Súchil.

El vehículo, sin embargo, estaba vacío y se cree que no es el mismo que se reportó el domingo, en el que según trascendió, iban 3 integrantes de una familia, extra oficialemnte se sabe que en la camioneta viajaban Ricardo Medina Flores, Amelia Piña Villa y Alejandrina Luna Piña, aunque este dato no ha sido confirmado por la autoridad.

La nueva información apunta, en tal sentido, a que fueron dos los grupos de personas desaparecidas: los dos autos y dos niños que desaparecieron en el vado “El 35” de San José de Michis, y los ocupantes de la camioneta encontrada, que al parecer son tres habitantes del poblado Alemán, en la misma demarcación.

Fue el domingo por la noche cuando, al buscar a las cuatro víctimas inicialmente reportadas, autoridades y lugareños se encontraron con una pick up en medio de la fuerte corriente, varada y sin ocupantes.

Al investigar en los alredadores, trascendió que habían visto a personas, al parecer adultos mayores, en dicha unidad motriz.

Se cree, por ello, que en estos momentos hay siete personas desaparecidas tras ser arrastradas por corrientes de agua del municipio ubicado en el sur de Durango.

Sin embargo, se espera todavía la oficialización de estos dos incidentes por parte de las autoridades de Protección Civil.