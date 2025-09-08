Fallece un bebé de un mes en el Hospital Materno Infanti

Durango, Dgo.

Un bebé de un mes de nacido falleció en el Hospital Materno Infantil de esta ciudad, presuntamente a causa de una deshidratación severa, según el reporte de las autoridades. El deceso ocurrió la madrugada de hoy lunes 8 de septiembre de 2025.

El menor, identificado como Ángel, había ingresado al hospital el 2 de septiembre con un cuadro de vómito y deshidratación severa. El personal médico informó a los padres que todo lo que el bebé ingería, no lo processba bien y se le acumulaba agua los pulmones, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Municipal y de la Policía Investigadora del Delito, quienes confirmaron el deceso. El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y realizar la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa exacta de la muerte.