Inundaciones en el San Ángel fueron por basura en colectores

Durango, Dgo. – La intensa lluvia registrada el fin de semana provocó severas inundaciones en el fraccionamiento San Ángel, donde varias viviendas quedaron bajo el agua, alcanzando hasta 30 centímetros de altura en su interior.

De acuerdo con autoridades municipales, la principal causa del desbordamiento fue la acumulación de basura en los colectores pluviales. Entre los objetos retirados se encontraron muebles, ropa, calzado y otros desechos que, al obstruir las salidas de agua, generaron un efecto de represa en las calles del sector.

Vecinos afectados denunciaron que el problema se repite cada temporada de lluvias y que, pese a los constantes llamados, no se ha logrado una solución definitiva. “Perdimos muebles, electrodomésticos y daños en las viviendas; cada año es lo mismo porque los drenajes se tapan”, expresó una de las familias afectadas.

Son alrededor de 350 familias damnificadas en Durango a causa de las precipitaciones del fin de semana. Además de la capital, se reportan viviendas dañadas en municipios como La Palestina en Santiago Papasquiaro, Canatlán, Pueblo Nuevo y Súchil, donde trabajan en labores de limpieza y evaluación de daños.

En todos los casos, la combinación de lluvias intensas y drenajes saturados complicó la situación.