Localizan a dos de las tres víctimas arrastradas por arroyo

Súchil, Dgo.

Fueron localizadas sin vida dos de las tres víctimas arrastradas por un arroyo en el municipio de Súchil el domingo por la noche.

Las víctimas ya encontradas son la señora Amelia Piña Villa y su madre Alejandrina Luna Piña.

En tanto que permanece desaparecido Ricardo Medina Flores, quien es esposa de la más joven y yerno de la adulta mayor.

Tal y como Contacto Hoy informó, los tres desaparecieron la noche del domingo cuando, en una pick-up, intentaron cruzar el vado “El 35”, cerca de San Juan de Michis.

Sin embargo, la fuerza del arroyo arrostró el vehículo, que fue encontrado vacío horas después.

Los cuerpos de las dos mujeres fueron localizados este lunes en un operativo conjunto de corporaciones de seguridad y protección civil.