Mujer murió en el choque de un taxi y una pick up

Gómez Palacio, Dgo.

Una mujer que viajaba como pasajera en el taxi que conducía su esposo, murió en el municipio de Gómez Palacio al ser víctima de un fuerte accidente de tránsito. El hecho ocurrió en una de las principales vialidades de la mencionada demarcación.

La persona fallecida es la señora Micaela Cigarroa Valdez de 59 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en el fraccionamiento Santa Rosa.

El incidente ocurrió cuando la víctima iba como acompañante de su esposo Rogelio “N”, de 68 años de edad, a bordo de un Nissan Tsuru habilitado como unidad del transporte pública.

Fue sobre el bulevar José Rebollo Acosta, a la altura de la calle Lirios de la colonia Hijos de Campesinos, donde aparentemente, realizó un viraje a la izquierda sin precaución.

Eso provocó que la camioneta Toyota Sequoia que conducía Jasán, de 39 años, lo impactara en uno de los costados, lo que provocó lesiones a ambos; por desgracia, la señora Micaela murió poco después.

Tanto el conductor del taxi como el de la camioneta particular quedaron detenidos en lo que se deslindan responsabilidades, mientras que los restos de la mujer fallecida fueron llevados al Servicio Médico Forense.