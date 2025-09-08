Niño de un mes de nacido murió por aparente omisión de cuidados

Durango, Dgo.

Un niño de un mes de nacido murió en el Hospital Materno Infantil tras permanecer varios días en cuidados intensivos a causa de una desnutrición severa; todo indica que el niño fue víctima de omisión de cuidados.

Según el informe, el pequeño que perdió la vida no había sido registrado, por lo que solo se le identificó con los apellidos de sus padres, C. N.

Fue el pasado 2 de septiembre cuando sus familiares llevaron al pequeño al centro médico en mención, ya en malas condiciones de salud y con señales claras de falta de higiene.

Esta última circunstancia generó la alerta de las autoridades, por lo que el caso se notificó al personal de la Fiscalía General del Estado, que inició un proceso de investigación al tiempo que se daba tratamiento al infante.

Por desgracia, con el paso de los días la condición del pequeño no mejoró y este lunes por la madrugada se confirmó su fallecimiento.

Los padres del niño están bajo investigación, aunque se desconoce su estatus legal actual.