Reportan un muerto y 4 lesionados en un choque entre camionetas

Vicente Guerrero, Dgo.

Un choque entre camionetas, ocurrido este domingo por la noche en el municipio de Vicente Guerrero, dejó saldo preliminar de una persona sin vida y cuatro más con lesiones de consideración.

Aunque el contexto en el que ocurrió el percance y los datos de las víctimas no han sido detallados, se confirmó que los hechos se dieron en las inmediaciones de la localidad de San Pedro de Alcántara, una de las más cercanas al municipio de Súchil.

La información inicial indica que se trató de un choque por alcance en el que una camioneta Ford Ranger impactó en la parte trasera de una Nissan tipo “estacas”.

El fuerte impacto provocó una fuerte sacudida a los ocupantes de ambas unidades, por lo que testigos solicitaron la presencia de personal de Protección Civil y Cruz Roja de Vicente Guerrero.

Por desgracia, al llegar a la escena se encontraron con una víctima sin signos vitales; se desconoce, de momento, la condición de los cuatro sobrevivientes que fueron atendidos por el personal médico.