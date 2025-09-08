Un automóvil se incendia y es consumido por el fuego en el jardín Vizcaya

Durango, Dgo.

Un automóvil fue destruido por el fuego en un incendio ocurrido este lunes por la noche junto al Jardín Vizcaya, en el centro de la ciudad; la conductora salió a tiempo y resultó ilesa.

La afectada es una fémina de nombre Karime, quien tiene 42 años de edad y propietaria de un automóvil Dodge de la línea Caliber.

Fue al circular por la calle Alberto Terrones, entre Aquiles Serdán y Negrete, cuando la fémina se dio cuenta de que comenzaba a salir humo en la parte de motor, por lo que se orilló para ver lo que sucedía.

En el momento en el que intentó abrir el cofre notó que había fuego en el área del motor, por lo que llamó al número de emergencias y poco después arribaron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos.

Sin embargo, para ese momento ya no era posible frenar las llamas, que envolvieron la mayor parte del frente del coche, que será declarado en pérdida total. Todo indica que el siniestro se derivó de una falla en el sistema eléctrico del auto.