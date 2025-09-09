Chavillos de 13 y 14 años se volcaron en una Avalanche

Durango, Dgo.

Tres adolescentes de entre 13 y 14 años de edad se volcaron este lunes por la noche en la zona rural del municipio de Durango; aunque todos fueron reportados estables, dos fueron llevados para una valoración mayor a un hospital.

El conductor involucrado en el percance es Manuel Alexis, de 14 años, quien dijo tener su domicilio en el poblado Belisario Domínguez.

Con él iban sus vecinos Juan José, de la misma edad; y Gael, de 13 años; este último fue el único que no requirió traslado en ambulancia.

Los hechos ocurrieron cuando iban a bordo de una camioneta Chevrolet Avalanche por las inmediaciones del poblado Francisco Villa Nuevo, lo que aparentemente hacían a exceso de velocidad.

En un momento, Manuel Alexis perdió el control del vehículo y se salió del camino, lo que provocó que el vehículo acabara con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Lugareños que se dieron cuenta del hecho de tránsito solicitaron asistencia y al sitio arribó la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal decidió llevar a los dos de 14 años al Hospital Materno Infantil para su valoración.