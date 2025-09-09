+ La flecha se pasó rauda y veloz de largo

+ No nos queda eso de que “se retuercen”

+ El avance de Durango lo que nos interesa

+ Nos retorcemos pero de ver tanta pobreza

“No, así no. Maduro dice que tiene la bendición de Dios, pero nunca lo recordó en las matazones que ha ordenado, ni el día que se agandalló la presidencia de Venezuela”

X

La flecha no venía hacia nosotros, se pasó de largo. Eso de que se “retuercen” por ver tanta industria es un saco que no nos queda. Nosotros nos retorcemos de ver tanta .inche pobreza, de eso sí nos retorcemos…..AVISO.- El caso es que el gobernador Esteban amenaza con dar a conocer, con fotos y toda la cosa (así lo dijo) las empresas que ya están instalándose. No obstante que nos queda la duda, le ofrecemos al mandatario una transmisión especial en vivo, sin ningún costo, gratuita pues, para que sean más los duranguenses que comprueben que es verdad eso de las 26 empresas…..OREMOS.- Recemos para que el dicho del gobernante se haga realidad o sea una realidad, que en los hechos ya se está dando ocupación a muchos jefes de familia, estén o no registrados en el IMSS. Estamos de acuerdo con el ejecutivo, más que sean dados de alta en el Seguro Social, lo importante es que haya más gente trabajando y que esos jefes de familia aseguren comida para sí y para los suyos, al fin que los servicios del IMSS cada día están más para la basura y cada vez con más asegurados. El día que el gobernador nos mostró esos automóviles en el Bicentenario, en serio, felicitamos a todos los que algo hicieron para que el viejo sueño de la armadora de autos se hiciese realidad, ahí está escrito. Es más, al ver esos autos de paquete lo primero que se nos vino a la mente: Y estos carros dónde los construyeron? Rápido se confirmó que aquello era un proyecto que por el bien de todos, ojalá se hicierarealidad…..SUEÑOS.- Nosotros hemos soñado también con ver esa movilidad industrial en nuestro estado, y lo hemos admitido públicamente, para que las grandes empresas lleguen, primero deben levantarse las empresas chicas, las complementarias, las que surten de productos diversos a las grandes firmas. Sin ellas, no transitan las otras. Además de que, para que la industrialización se haga realidad es obligado levantar una infraestructura productiva enorme. Más hospitales, más hoteles, más conexiones aéreas, mejores restaurantes, mejores escuelas, mejores colegios, mejores universidades. Mejores carreteras, porque los caminos serán obligados para podersacar la producción que se realice, de modo que…si no hay caminos, si no hay más y mejores vuelos aéreos que conecten a Durango con las grandes ciudades y de ahí hacia el resto del mundo, no podemos esperar otra cosa…..RETORCIMIENTO.- No va con nosotros eso de que “para que se retuercen”, porque si a alguien le consta lo que hemos activado nuestras neuronas en dirección a la industrialización, es nuestros lectores. Un dia felicitamos públicamente a Villegas al presentar esos carros. Yo me quedé con los ojos cuadrados creyendo que se hicieron aquí, en serio. Siempre le aposté al nearshoring, y sobre todo llegué a visualizarlo en positivo con tanto viaje y tan seguido de grupos asiáticos que venían a echar medidas al terreno. Maldita la hora en que apareció Donald Trump en la escena, porque a partir de enero, cuando tomó posesión por segunda ocasión de la Presidencia de los Estados Unidos, llegó noa cobrársela a los que se la hicieron, sino de los que se atravesaran. Ahí se cayeron muchas empresas, que efectivamente, habían sido cabildeadas y llevaban un avance definitivo, particularmente cuando “pelos de elote” anunció aranceles especiales a los productos asiáticos producidos en México, pues descubrió que varias, si no es que todas, las empresas interesadas en Durango, antes que atractivos, empezaron a ver riesgos que amenazaban sus inversiones. No obstante que algunas marcas, como BYD, según su CEO en México Jorge Vallejo, seguían en lo dicho, aseguraron que mantenían sus planes de inversión a pesar de Trump, pero…en la realidad no fueron congruentes. Esa caída de empresas, de las que Esteban asegura que sí se están construyendo, fue lo que más nos retorció los adentros, porque aunque muchos no lo acepten, estamos a favor del crecimiento económico de Durango. Nunca hemos estado contreras, porque a medida que se cancele un proyecto para Durango, se cancelan perspectivas mil para las actuales y futuras generaciones, y eso, a la larga, termina pegándonos a todos. Por eso no estoy de acuerdo en el rezago, en el atraso. Es lo contrario a nuestros propósitos contados aquí muchas veces…¡

Saludos