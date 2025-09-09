Joven se vuelca tras maniobra para evitar accidente

Durango, Dgo.

Una camioneta se volcó la noche de este lunes en el Bulevar Francisco Villa, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, luego de que su conductor realizara una maniobra evasiva para evitar chocar con un taxi que, a su vez, esquivaba a un motociclista.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas frente a la agencia automotriz Nissan. El vehículo, una camioneta Ford Ranger de color rojo con placas FK8653A, era conducido por Óscar Eduardo, un estudiante de 20 años, quien iba acompañado por Emiliano , de 17 años.

Según el relato de Óscar Eduardo, mientras circulaba, un motociclista se le atravesó, y para no impactarlo, un taxista se le acercó peligrosamente. En su intento por esquivar al taxi, el conductor de la camioneta perdió el control, subió al camellón y se volcó.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, pero los jóvenes no requirieron ser trasladados a un hospital, ya que el conductor solo presentaba un golpe en la nariz y su acompañante resultó ileso. Personal de la Policía Vial se hizo cargo del hecho para deslindar responsabilidades.