La Marina realiza operativo en el Fraccionamiento San Jorge 

Durango,Dgo

Un fuerte operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) se desplegó esta mañana en la ciudad de Durango, con un convoy de alrededor de 40 unidades que arribaron desde Mazatlán.

El despliegue de las fuerzas armadas se ha concentrado en el Fraccionamiento San Jorge, donde han tomado el control de los accesos.

Según reportes de vecinos, las unidades de la SEMAR comenzaron a acordonar la zona aproximadamente a las 5:00 de la mañana, impidiendo la entrada y salida de residentes y vehículos.

De manera extraoficial, se ha informado que el convoy se dividió en dos grupos para realizar operativos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades federales ni locales para detallar el motivo de este despliegue.

A pesar de la falta de información oficial, la presencia de la Marina ha sido confirmada por reporteros de Contacto Hoy en el lugar.

Este medio de comunicación se mantendrá al pendiente de los hechos para informar a la ciudadanía.