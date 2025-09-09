La tragedia de Súchil: tres adultos fueron arrastrados por la corriente, murieron dos mujeres y el esposo de una de ellas

Súchil, Dgo. – La tragedia golpeó de nuevo a la región de Súchil luego de que tres personas fueran arrastradas por la fuerte corriente de un arroyo, tras intentar cruzarlo a bordo de una camioneta.

Las víctimas fueron identificadas como Amelia Piña Villa y Alejandrina Luna Piña, cuyos cuerpos ya fueron localizados por las autoridades en operativos de rastreo. Sin embargo, continúa desaparecido Ricardo Medina Flores, esposo de una de ellas, quien conducía el vehículo al momento del accidente.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando la camioneta en la que viajaban fue sorprendida por la fuerza del agua. Horas después se encontró el vehículo vacío, y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Este martes inició la fase de rastreo sectorizado en el río de Súchil, con el objetivo de localizar a la tercera víctima.

En la zona trabajan de manera coordinada Buzos de Fresnillo, Zacatecas, con maniobras acuáticas, Rescatistas de Sombrerete, Zacatecas, en recorridos con lancha y Protección Civil.

Habitantes de Súchil brindan apoyo en las labores de búsqueda. El hallazgo de Amelia y Alejandrina ha consternado a familiares, amigos y vecinos, quienes ahora mantienen la esperanza de localizar a Ricardo Medina.

Continúa el llamado a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, evitando cruzar ríos, arroyos o vados que representen un riesgo, pues la fuerza del agua puede resultar devastadora.