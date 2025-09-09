Motociclista se cae en peligrosa zanja en el fraccionamiento Las Brisas

Durango, Dgo.

Un motociclista de 30 años de edad sufrió una caída al circular por una zanja en el fraccionamiento Las Brisas. El accidente ocurrió la madrugada de este martes, a las 00:00 horas, y el hombre tuvo que ser rescatado del lugar.

Los hechos se registraron en la avenida Estroncio, donde el conductor, identificado como Andrés Cámara Herrera, de 30 años, cayó con su motocicleta Vento 250 de color negro.

Personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio. Los bomberos trabajaron para sacar al motociclista de la zanja, quien se encontraba consciente y fue trasladado a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica.