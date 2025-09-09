Rescatan a tres personas que estaban secuestradas en Durango

Durango, Dgo.

Elementos de la policía municipal así como elementos de Policía Estatal y Fiscalía, acudieron al Hotel Palacio de las Rosas, ubicado en la zona Centro, tras recibir un reporte de emergencia atraves del 911, que resultó ser un presunto secuestro. Dos hombres fueron detenidos en el lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas de este martes 9 de septiembre de 2025. La encargada del hotel, alertó a las autoridades después de que un huésped, identificado como Á.E C. M. , lograra escapar de una habitación y le dijera que lo tenían secuestrado.

Según el reporte, Á.E C. M relató a las autoridades que dos sujetos, quienes se identificaron como José Israel, de Monterrey, y René , de la misma ciudad, tocaron a su puerta, entraron y lo amarraron de las manos y le vendaron los ojos. Luego lo pasaron a otra habitación, donde una pareja, C. G. C. P. así como I. A. M.G, también se encontraba retenida.

Á.E C. M. logró escapar y pedir ayuda. Los presuntos secuestradores afirmaron a las autoridades que estaban siendo amenazados y amedrentados a través de llamadas y videollamadas, y que tenían a sus familias retenidas si no hacían lo que les decián.

Las autoridades detuvieron a los dos hombres y los pusieron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.