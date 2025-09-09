Una mujer asaltó a un taxista y se dio a la fuga

Durango, Dgo.
Un taxista de 25 años fue víctima de un robo la tarde de este lunes en el fraccionamiento Guadalupe. El conductor, identificado como José Armando, fue despojado de 2,700 pesos en efectivo y un teléfono celular por una mujer que se hacía pasar por pasajera.
El incidente se registró alrededor de las 04:00 horas en la calle Río de Janeiro, cerca de la avenida Las Américas. Según el relato de la víctima, la mujer le pidió que se detuviera para bajar del vehículo. Minutos después, el taxista se percató de que su dinero y su celular habían desaparecido.
Tras el reporte al 911, elementos de la policía acudieron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos. Se realizó un recorrido por la zona, pero la mujer no fue localizada. Las autoridades orientaron al afectado para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.