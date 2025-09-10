Presas de Durango se mantienen a buen nivel tras lluvias recientes

Al 42.1% en total

Durango, Dgo. – La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un boletín informativo sobre el estado de las presas en la entidad, confirmando que se mantienen a un buen nivel de almacenamiento gracias a las recientes precipitaciones.

El reporte, con fecha del 10 de septiembre de 2025, indica que las principales presas se encuentran a una capacidad considerable.

Estado de las presas

Presa Lázaro Cárdenas (El Palmito): Esta presa, la de mayor capacidad en el estado, se encuentra a un 90.5% de su capacidad total, con 2,829.412 millones de metros cúbicos de agua.

Presa Francisco Zarco (Las Tórtolas): Registra un 99.1% de llenado, conteniendo 342.368 millones de metros cúbicos de agua.

El informe también detalla que el total de las presas principales en el estado ha incrementado su nivel, asegurando un suministro de agua adecuado para la región.