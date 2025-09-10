Aprueba Congreso calendarios de comparecencias de secretarios

En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno

Los diputados locales aprobaron el acuerdo para el desahogo de las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal, en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del gobernador Dr. Esteban Villegas Villarreal, las cuales se llevarán a cabo del 22 al 26 de septiembre; las cuales cuatro se realizarán ante el Pleno y dos en comisiones legislativas.

El acuerdo fue presentado por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside el diputado Ernesto Alanís Herrera, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado, que mandata la rendición de cuentas de los funcionarios públicos ante el Poder Legislativo.

En este sentido, y en lo correspondiente al Eje 1 “Durango Solidario, Inclusivo y con Bienestar Social”, las comparecencias se realizarán el lunes 22 de septiembre a las 11:00 horas, con la participación de las secretarías de Bienestar Social, Salud y Educación ante el Pleno del Congreso.

Para el Eje 2 “Durango Competitivo, Próspero y de Oportunidades”, el martes 23 de septiembre a las 11:00 horas acudirán las secretarías de Desarrollo Económico; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Trabajo y Previsión Social; y Turismo, también ante el Pleno.

En el marco del Eje 3 “Durango Seguro, Respetuoso y en Paz”, el miércoles 24 de septiembre a las 11:00 horas será el turno de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

Respecto al Eje 4 “Durango Sostenible, Ordenado y con Calidad de Vida”, el jueves 25 de septiembre a las 18:00 horas comparecerá la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente ante la Comisión de Ecología.

En el Eje 5 “Durango Integrado, con Infraestructura y Servicios de Calidad”, el jueves 25 de septiembre a las 11:00 horas tocará el turno a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que acudirá ante el Pleno y la Comisión del Agua del Estado de Durango.

Finalmente, dentro del Eje 6 “Gobierno Responsable, Comprometido y de Resultados”, el viernes 26 de septiembre a las 14:00 horas se presentarán las secretarías de Finanzas y de Administración, así como la de Contraloría, ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.