Coinciden en unidad y trabajo por Durango

El interés superior de Durango estará siempre por encima de los colores: Ernesto Alanís, presidente de la Jugocopo

Es positivo avanzar en una agenda conjunta: diputados del PRI, PAN, Morena, PVEM y MC

En un ejercicio de unidad, diálogo abierto y compromiso con la ciudadanía, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, a nombre de la legislatura refrendaron su compromiso de trabajar en equipo, construir acuerdos y entregar resultados tangibles, colocando siempre la voz de la sociedad en el centro de cada decisión.

“Este será el año de resultados concretos. El interés superior de Durango estará siempre por encima de los colores y de las siglas, por lo que se construirá una metodología que permita encontrar agendas comunes en beneficio de la ciudadanía”, afirmó el presidente del organismo interno del Poder Legislativo, Ernesto Alanís Herrera en rueda de prensa donde estuvieron presentes cada uno de los coordinadores parlamentarios.

Ante los medios de comunicación, Alanís Herrera renovó el compromiso de promover consensos para impulsar el Plan de Desarrollo Institucional y una Agenda Legislativa común, orientada a elevar la productividad parlamentaria, dar rumbo a la Cámara local y avanzar en la reducción del rezago legislativo. “Cuando se pone al ciudadano en el centro no hay espacio para discusiones estériles… lo que nos une es Durango”, recalcó.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Héctor Herrera, reconoció la convocatoria hecha por Ernesto Alanís y celebró la apertura hacia todas las fuerzas políticas. “Es positivo avanzar en una agenda conjunta, reducir el rezago y trabajar en condiciones de unidad; necesitamos que todos los partidos caminemos en la misma dirección”, expresó.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alejandro Mojica, destacó que el Congreso de Durango hoy envía un mensaje claro de trabajo conjunto. “Estamos construyendo una agenda legislativa común, con una dinámica de diálogo que incluye a los distintos sectores de la sociedad. Los consensos se logran escuchando primero a los ciudadanos y después proponiendo; el reto es atender temas como el acoso escolar y la prevención del suicidio”, puntualizó.

A su vez, el representante del Partido Verde Ecologista de México, Osbaldo Santillán, felicitó al presidente de la Jugocopo por encabezar un trabajo de inclusión. “Este segundo periodo será para trabajar en equipo los 25 diputados, porque solo así vamos a conseguir un mejor futuro para Durango. Estamos aquí para debatir y construir en beneficio de los 39 municipios”, sostuvo.

En su intervención, el diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco, celebró la conducción de la nueva presidencia de la Jugocopo y refrendó el compromiso de su bancada con el diálogo y el consenso. “La agenda conjunta permitirá priorizar el trabajo legislativo, donde no solo se aprueben leyes, sino que se traduzcan en eficacia y beneficios reales para la sociedad”, aseguró.