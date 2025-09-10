Durango se mantiene en el top nacional con altas cifras de suicidio

Durango, Dgo. – El estado de Durango continúa entre las entidades con mayor incidencia de suicidios en el país, al ubicarse en la quinta posición nacional con una tasa de 10.9 casos por cada 100 mil habitantes, según datos recientes del INEGI. Esta cifra supera de manera considerable el promedio nacional, que se mantiene en 6.8.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante 2024 se registraron 199 suicidios en la entidad, mientras que la Fiscalía General contabilizó 175 casos, lo que ajusta la tasa a 9.7, aunque sin dejar de colocar a Durango en los primeros lugares del ranking nacional.

En lo que va de 2025, la cifra asciende a 100 casos hasta agosto, lo que representa una disminución respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se habían registrado 116.

La problemática afecta de manera mucho más marcada a los hombres: de los 100 casos contabilizados en 2025, 78 corresponden a varones y 22 a mujeres, reflejando la misma tendencia que se observa a nivel nacional.

La capital del estado concentra la mayor parte de los casos, con 46 suicidios reportados en lo que va del año. Le siguen Gómez Palacio con 17 y Santiago Papasquiaro con 5. Otros municipios como Lerdo y Poanas han registrado 4 casos cada uno.

Julio y agosto fueron los meses con mayor número de registros, con 16 casos cada uno, mientras que febrero fue el periodo con menor incidencia, con 4 reportes.

A nivel nacional, en 2024 se contabilizaron 8 mil 856 suicidios, siendo los grupos de 30 a 44 años y de 15 a 29 años los más vulnerables. En Durango, especialistas han señalado la necesidad de reforzar programas de prevención, atención psicológica y detección temprana de factores de riesgo.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, se presenta como un llamado urgente para redoblar esfuerzos en torno a un problema de salud pública que sigue cobrando vidas en silencio.