Líder de La Luz del Mundo, acusado de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, enfrenta nuevas acusaciones en Estados Unidos, esta vez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fiscales federales lo señalan por conspiración de crimen organizado y tráfico sexual.

De acuerdo con la acusación formal, durante décadas García y otros miembros de la denominada “Empresa Joaquín LLDM” habrían utilizado la estructura y los recursos de la iglesia para encubrir y facilitar el abuso sexual sistemático de niñas, niños y mujeres.

La Fiscalía sostiene que además de permitir estas agresiones, se produjeron materiales de abuso infantil y se presionó a las víctimas para silenciarlas. “Como se alega en la acusación formal, durante décadas, Naasón Joaquín García y los demás miembros de la Empresa Joaquín LLDM utilizaron su posición y los recursos de la Iglesia La Luz del Mundo para abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

El caso vuelve a poner en la mira a La Luz del Mundo, considerada una de las organizaciones religiosas más influyentes de México y con presencia en decenas de países. Estas acusaciones en Nueva York se suman a un historial de señalamientos en contra de su líder, quien ya había enfrentado procesos judiciales previos en Estados Unidos relacionados con delitos sexuales.