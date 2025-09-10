Quedaron a deber a los indígenas todas las secretarías estatales: Bernabé Aguilar

El trabajo realizado por todas las secretarías estatales quedó corto para la población indígena de la entidad, pues las comunidades prácticamente fueron ignoradas por todas las áreas de la administración, señaló el diputado Bernabé Aguilar.

Al referirse a la glosa del informe del gobierno estatal de Morena, puntualizó que desde el Congreso del Estado se ha respaldado el presupuesto que gastan los presidentes municipales y el gobierno de la entidad, por lo que adelantó que pedirá información a los Secretarios sobre los 47 mil millones de pesos que se autorizaron de presupuesto a nivel estatal en este año.

“Queremos saber en qué se gastó, qué se hizo de obra en el municipio del Mezquital, en tal localidad, es lo que vamos a pedir, que comparezcan todos los secretarios”, dijo Bernabé Aguilar, para señalar que prácticamente todas las secretarías estatales le han quedado a deber a los indígenas.