Se esperan lluvias fuertes en Durango con posibles tormentas eléctricas

Durango, Dgo. – La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un nuevo pronóstico meteorológico para el estado de Durango, válido para el día miércoles 10 de septiembre de 2025.

El reporte indica que se espera una alta probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la entidad, con la posibilidad de chubascos, tormentas eléctricas y rachas de viento. La temperatura máxima esperada en la ciudad de Durango es de 29.7°C, con una mínima de 15.8°C.

Pronóstico Detallado

Se prevén lluvias fuertes a moderadas en la mayor parte del estado, incluyendo la capital. Las acumulaciones de lluvia podrían oscilar entre 20 y 50 mm. Los vientos podrían alcanzar rachas de 20 a 30 km/h. Avisos a la comunidad: Protección Civil Municipal ha emitido una alerta a la población para que tome las precauciones necesarias y evite transitar por zonas de riesgo.

Las condiciones de lluvias y vientos persistirán hasta el viernes 12 de septiembre, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.