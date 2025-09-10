Se pospone fallo de la Presa Tunal II; empresarios locales buscan que recursos se queden en Durango

Durango, Dgo. – El fallo de la licitación para la construcción de la presa El Tunal II, programado originalmente para el pasado 8 de septiembre, fue pospuesto por la Conagua hasta el 12 de septiembre de 2025, lo que ha causado polémica entre empresarios locales que buscan construir la presa.

De acuerdo con la información oficial, el cambio de fecha obedece a ajustes administrativos y revisión técnica de las propuestas. No obstante, la postergación también refleja la disputa entre empresas nacionales y locales por obtener la obra más importante en décadas para Durango, misma que fue pre autorizada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora a punto de iniciar por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El sector empresarial de Durango ha manifestado su interés en que la licitación favorezca a constructoras locales, con el argumento de que solo así el presupuesto millonario asignado al proyecto se traducirá en empleos, contratos de proveeduría y derrama económica para la entidad.

“Si la obra queda en manos de compañías foráneas, el dinero se irá del estado y Durango no verá reflejado el beneficio económico”, advirtieron representantes del sector de la construcción. Por ello, se busca que al menos una parte sustancial del contrato quede en manos de empresas duranguenses, o bien que se generen subcontratos locales que aseguren ingresos para la región.

La presa Tunal II es considerada una obra estratégica para garantizar el abasto de agua a la ciudad de Durango, al tiempo que representa una inversión de gran impacto en la economía regional. Según la ficha oficial de Proyectos México, la ejecución de la obra arrancará en este 2025 y se prevé concluya en diciembre de 2027.

El fallo del próximo 12 de septiembre definirá finalmente qué empresa se hará cargo de la construcción y, con ello, si la derrama económica se queda en Durango o se traslada a otras regiones del país.