🚨 Explosión de pipa en Santa Martha deja 6 muertos y más de 90 lesionados

Ciudad de México. – La tragedia sacudió a la capital del país la tarde del 10 de septiembre, cuando una pipa cargada con gas LP explotó en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la zona de Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. El estallido provocó una ola de fuego y múltiples deflagraciones que alcanzaron a decenas de vehículos y peatones que circulaban por la zona.

De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, al menos seis personas perdieron la vida en el lugar o durante su traslado a hospitales, mientras que más de 90 resultaron lesionadas con quemaduras de diversa gravedad, intoxicación por inhalación de humo y golpes por la estampida que se desató en la huida.

Las autoridades capitalinas confirmaron que 10 de los heridos ya fueron dados de alta, sin embargo, 21 permanecen en estado crítico en hospitales de la Ciudad de México, entre ellos el Hospital General de Iztapalapa, el Rubén Leñero y el Balbuena.

El accidente ocurrió cuando la unidad —propiedad de la empresa Gas Silza—, que transportaba alrededor de 49 mil litros de gas LP, volcó en el paradero de Santa Martha y posteriormente se incendió. Testigos refieren que hubo al menos tres explosiones consecutivas, que alcanzaron vehículos particulares, transporte público y comercios cercanos.

Vecinos reportaron que el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia y que la columna de humo negro cubrió buena parte de la autopista México–Puebla, lo que obligó al cierre total de la vialidad durante horas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y equipos de Protección Civil de la Ciudad de México se movilizaron de inmediato para controlar las llamas, rescatar a las víctimas y evacuar a familias de viviendas cercanas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que se activaron albergues temporales y se mantiene un censo de daños materiales, pues al menos una decena de viviendas y negocios resultaron afectados.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. En primera instancia, se indaga si la pipa circulaba con sobrecarga o sin las medidas de seguridad necesarias.

Asimismo, el gobierno local anunció que revisará el padrón de empresas distribuidoras de gas para verificar el estado de las unidades que transitan diariamente por la capital.

📌 Panorama

La explosión en Santa Martha se perfila como uno de los accidentes más graves de los últimos años en la capital. Además de la pérdida de vidas humanas, deja una profunda huella en la memoria de los habitantes de Iztapalapa, quienes aún se recuperan del impacto y exigen justicia.