Cliente golpeó a un mecánico porque no tenía listo su carro

Durango, Dgo.

Un mecánico que tiene su taller en el fraccionamiento Los Duraznos fue víctima de los golpes que le dio uno de sus clientes, quien lo atacó porque su automóvil no estuvo listo el día acordado.

El afectado es el señor Mauricio, quien tiene su negocio en la calle Prolongación Tierra del asentamiento ya mencionado, ubicado cerca del antiguo relleno sanitario.

Fue el miércoles por la tarde cuando un cliente que había dejado su vehículo para reparar, llegó exigiendo la entrega, argumentando que ya había tardado demasiado, por lo que el mecánico intentó explicarle los problemas que se había encontrado.

Sin embargo el sujeto no sólo no entendió de razones, sino que comenzó a insultar al dueño del taller; el problema se elevó a grado tal que comenzó con empujones y llegó a los puñetazos.

Como pudo, el mecánico se resguardó y se pidió apoyo policial, pero el tipo se fue cuando notó que se estaba marcando al 911. El afectado decidió proceder y acudió a la Fiscalía General del Estado para la denuncia correspondiente.