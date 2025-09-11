Ejecutaron a balazos a un hombre en la Col. Ignacio Zaragoza

Durango, Dgo.

Un hombre murió asesinado al ser víctima de al menos un par de disparos de arma de fuego en un domicilio de la colonia Ignacio Zaragoza, justo en los límites de esta con el fraccionamiento Villas del Manantial.

El fallecido es Santiago Reyes Alanis de 40 años de edad, quien en vida tenía su casa en la calle Privada Nardos de la colonia San Carlos.

Los hechos ocurrieron en la calle Río Nazas, muy cerca de la esquina con Guerra de Reforma, cuando la víctima estaba en la sala de un inmueble.

Según los datos recopilados, hasta ahí llegó un individuo a bordo de una camioneta de color gris, mismo que bajó y se acercó a la fachada del inmueble, cuya ventana estaba abierta.

El presunto agresor llegó hasta ahí y, tras cruzar un par de palabras con la víctima y otro varón a través del ventanal, sacó una pistola y la accionó en al menos tres veces contra Santiago, para después darse a la fuga.

De inmediato se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia, pero los técnicos en urgencias medicas que arribaron al sitio nada pudieron hacer por el agredido, que murió en instantes.

Tras el atentado, se inició un operativo de búsqueda en la zona para dar con el agresor, pero los resultados no han sido informados.