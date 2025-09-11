Encontró a su hijo de 23 años sin vida

Gómez Palacio, Dgo

Un joven de 23 años de edad murió al lesionarse a sí mismo en un domicilio del municipio de Gómez Palacio; fue su padre quien lo encontró sin signos vitales en una habitación de la vivienda que compartían.

El fallecido es el joven J. M. F. R., de 23 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Villas del Refugio de la ciudad lagunera, sitio en el que ocurrió la tragedia.

Fue a la hora de la comida cuando su padre ingresó al inmueble y encontró a su hijo inconsciente, por lo que intentó reanimarlo al tiempo que pedía apoyo médico a través del número de emergencias 911.

Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió al sitio, pero solo para confirmar que el muchacho ya había muerto a causa del acto derivado de una crisis de salud mental.

De sus restos se hizo cargo el personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Vicefiscalía de La Laguna. Cabe recordar que, las 24 horas del día, existe apoyo para crisis de este tipo en el número de emergencias 911, que cuenta con personal especializado siempre disponible.