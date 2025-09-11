Reparaba el techo de un billar y cayó de varios metros de altura

Durango, Dgo.

Un hombre de 36 años de edad resultó con lesiones de consideración al ser víctima de una caída de varios metros de altura, ocurrida cuando realizaba reparaciones a la techumbre de un billar del centro de la ciudad.

El lesionado es Tomás Meza Rentería de 36 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la colonia 8 de Julio.

Los hechos ocurrieron en el billar denominado Don Charles, en cuya techumbre estaba el ya mencionado realizando algunos trabajos de mantenimiento.

Sin embargo, pisó en una lámina que no tenía soporte inferior y esta se venció, lo que provocó que cayera directamente a la zona de mesas de billar, por fortuna en un momento en el que nadie las estaba utilizando.

De inmediato el personal solicitó apoyo y al sitio arribaron elementos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, que encontraron varios traumatismos y al menos una fractura en la víctima.

En ambulancia, el trabajador fue trasladado a recibir atención médica en el Hospital General 450, donde preliminarmente diagnosticaron fractura de tibia y peroné de ambas piernas, así como una rodilla rota.