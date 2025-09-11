Su vecina lo encontró sin vida en su domicilio de la colonia Octavio Paz

DURANGO, DGO.

Una mujer de 50 años, identificada como María de los Ángeles, encontró sin vida a su vecino, Óscar Morales Estrada, de 55 años, en su domicilio de la colonia Octavio Paz. El fallecimiento ocurrió por causas naturales, relacionadas con complicaciones de diabetes e hipertensión.

El hallazgo se produjo alrededor del mediodía de ayer. La señora María, quien frecuentemente le llevaba comida a Morales debido a que vivía solo, estaba desempleado y con problemas de salud, lo encontró inconsciente. De inmediato, llamó al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes, tras una revisión, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Ante la situación, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Personal de la Dirección de Servicios Periciales se trasladó al domicilio, ubicado en la calle Laberinto de la Soledad, para realizar las diligencias correspondientes.

Por lo que habrá que esperar el resultado de la necropsia de ley para conocer la causa excata de muerte.