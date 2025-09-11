Vende rastro solo 40% de la carne en la ciudad

UGRD no descarta que haya más mataderos clandestinos

Por: Martha Medina

Solamente un 40 por ciento de la carne que se vende en Durango procede del rastro TIF que se tiene en la Ciudad Pecuaria, señaló el presidente de la Unión Ganadera (UGRD), Rogelio Soto, al indicar que aunque se detectó un matadero clandestino, puede haber más en esta capital.

Agregó que si al rastro TIF se le exige tanto, se le vigila de manera permanente, entonces será Coprised la que tenga que poner atención a situaciones como la existencia de mataderos clandestinos y evitar que sean recurrentes, por lo cual pidió que se aplique una sanción ejemplar.

El dirigente de la Unión Ganadera Regional de Durango añadió que se trataba de un matadero que estaba en la mancha urbana y no es posible que los vecinos no se dieran cuenta de este tipo de situaciones.

Con respecto a que se encontró sacrificio de caballos, recordó que hace 4 años denunció la entrada de carne de caballo a la entidad, procedente de Fresnillo, Zacatecas, debidamente empaquetada, para recordar que no es delito vender esta carne, lo que sí lo es, es que se comercialice como si fuera de res.

Recordó que la carne de caballo no es tóxica, no es mala ni mata, el fraude es que la vendan como si fuera de res y al precio de esta última; también retomó el tema de los mataderos, al señalar que si se considera que del rastro TIF se abastece el 40 por ciento del consumo de este alimento en la población, existe la posibilidad de que haya otros espacios clandestinos en la ciudad, aunque aclaró que le corresponde a la Coprised revisar este tema.

También se refirió a la importación de carne procedente de Brasil y recientemente de Nicaragua, que inició con el ex presidente de la República, como una medida que en apariencia bajaría el precio de la carne y permitiría que más familias la consumieran, lo cual no sucedió, además de que se trata de un riesgo para la población, porque se trata de países que tienen problemas de enfermedades en el ganado.