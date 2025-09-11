Zona indígena es ignorada por dependencias estatales

El trabajo realizado por todas las secretarías estatales quedó corto para la población indígena de la entidad, pues las comunidades prácticamente fueron ignoradas por todas las áreas de la administración, señaló el diputado Bernabé Aguilar.

Al referirse a la glosa del informe del gobierno estatal, puntualizó que desde el Congreso del Estado se ha respaldado el presupuesto que gastan los presidentes municipales y el gobierno de la entidad, por lo que adelantó que pedirá información a los secretarios sobre los 47 mil millones de pesos que se autorizaron de presupuesto a nivel estatal en este año.

“Queremos saber en qué se gastó, qué se hizo de obra en el municipio del Mezquital, en tal localidad, es lo que vamos a pedir, que comparezcan todos los secretarios”, dijo Bernabé Aguilar, para señalar que prácticamente todas las secretarías estatales le han quedado a deber a los indígenas.

Aseveró que prácticamente todas las secretarías estatales no tomaron en cuenta a los integrantes de las etnias, pues no les han dado resultados en las comunidades y es por eso que se pedirá informar en qué se gastaron los recursos, si hubo una mínima aportación a las comunidades y en qué obras.

“En salud, prácticamente quedamos olvidados, abandonados, en educación igual, no hay aulas digitales en las comunidades indígenas, tanto que presumieron, pero no hay nada”, insistió, al señalar que hay mucho discurso, pero son básicamente palabras vacías, pues no se han reflejado en las comunidades.