Afectará incremento a refrescos, a ciudadanos y empresas: Canaco

Tanto los ciudadanos como las empresas, se verán afectadas por el impuesto que se aplicará en las bebidas azucaradas para el próximo año, como se contempla en el presupuesto federal para el 2026, señaló el dirigente de la Canaco Durango, Sergio Sánchez López, al indicar que los ingresos por este concepto, deben etiquetarse para salud.

Agregó que en el proyecto presupuestal que entregó el gobierno federal, en el que se propone un aumento en bebidas azucaradas y altamente calóricas, así como otros artículos, se menciona que la intención es que este recurso se destine a cuestiones de salud.

Sin embargo, expresó preocupación porque en el proyecto presupuestal, los ingresos que se tengan por el aumento en el impuesto a bebidas azucaradas, no se catalogó para temas de salud, por lo cual Sánchez López consideró importante que sean etiquetados, porque no es suficiente la promesa de que se utilizarán para atender la salud.