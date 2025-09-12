Entregarán 25 mil tarjetas a becarios de Bienestar, que aún no reciben este apoyo

Arrancan asambleas de información para estudiantes de nuevo ingreso

Serán cerca de 25 mil becas las que se tiene previsto otorgar a estudiantes de secundaria, educación media superior y superior en el estado, a través de los programas de Bienestar, informó Jazmin Arely Nevárez Sarmiento, titular de la oficina de representantes de Becas de Durango.

En conferencia de prensa, dio a conocer el inicio de las asambleas informativas en más de 1,400 planteles educativos de secundaria, bachillerato y profesional desde este miércoles 10 de septiembre, donde se dará a conocer el proceso para la incorporación a la plataforma en línea para estudiantes de nuevo ingreso, para que puedan recibir una de las becas que se otorgan a través de Bienestar.

Explicó que serán en total 1,166 escuelas secundarias, 265 planteles de bachillerato y 6 universidades, las que serán visitados por los representantes de Becas de Durango, quienes orientarán a las y los estudiantes, así como a sus padres, madres o tutores, sobre los requisitos y el proceso para registrarlos para que puedan recibir las becas para los distintos niveles educativos.

En las escuelas secundarias, estas asambleas informativas iniciarán este 10 de septiembre, mientras en las de nivel medio superior serán desde el día 20, al igual que las de nivel superior, pues el personal irá a cada una de las instituciones educativas.

Al mismo tiempo, la funcionaria dio a conocer que las tarjetas de las becas de Bienestar para las y los estudiantes, se entregarán de manera directa a los beneficiarios y sus padres o tutores, en el caso de los que son menores de edad, así como a los becarios cuando tengan la mayoría de edad, en las oficinas de Representantes de Becas de Durango.