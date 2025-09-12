Hubo protección política, hacia exalcaldes señalados por irregularidades ante el Congreso: Diputado

En los casos de exalcaldes que fueron señalados por irregularidades ante la Comisión de Responsabilidades, intervino mucho la parte de protección política, pues al ser presidentes municipales por un partido, recibieron apoyo de legisladores que forman parte del mismo color político, señaló el diputado Noel Fernández.

Al referirse a la situación de los ex presidentes municipales contra quienes se presentaron diversos señalamientos, el legislador puntualizó que hay algunos que ya agotaron el recurso legal del amparo que interpusieron, como es el caso de Nazas y Mapimí, para indicar que la idea es que no se queden en el tintero, que no se les de carpetazo y continúen los procesos.

Al mismo tiempo, reconoció que no le corresponde al Congreso ver que haya una definición judicial, pero sí darle seguimiento.

En el caso que se inició contra la ex presidenta municipal de Nazas y que aún no termina, reconoció el legislador que se presentó esa protección política, es decir el apoyo de diputados que forman parte del partido al cual pertenece la ex alcaldesa, que buscaron, como en otros casos, la forma de protegerla.