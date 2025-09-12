Inician preparación para el “Buen Fin”, Esperan superar 1,020 millones en ventas

Confía la Canaco Durango, en que para el “Buen Fin” que se realizará en noviembre, se superen las ventas que se tuvieron el año pasado, que fueron de 1,020 millones de pesos, por tratarse de una estrategia que permitirá a las empresas participantes, recuperarse de las bajas ventas que han tenido en este 2025.

El presidente de la Cámara, Sergio Sánchez, explicó que si bien el “Buen Fin” será del 13 al 17 de noviembre, los preparativos para las promociones que se presentarán en estas fechas, iniciaron con la apertura del registro de los establecimientos que participarán en la estrategia de ventas.

Al iniciar estas acciones, puntualizó que para este año se espera, como ha sucedido en los anteriores, superar las ventas que se tuvieron en el 2024, cuando alcanzaron los 1,020 millones de pesos, “queremos que más familias puedan salir beneficiadas, que muchos empresarios puedan también beneficiarse, especialmente por las bajas ventas que se han tenido”.

Explicó que el Buen Fin beneficia a muchas familias, porque empiezan a anticipar y planear sus compras navideñas, incluso algunas empiezan a avanzar, todo lo cual es favorable para las empresas porque para más del 35 % de las participantes, estas fechas representan el 50 por ciento de su ingreso anual.