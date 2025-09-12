Insuficiente, trabajo para reparar calles con daños por lluvias: Alfredo Varela

El trabajo que se realiza para la reparación del pavimento en las calles es insuficiente, se requiere más personal para intensificarlo ante los daños causados por las lluvias, dijo el regidor Alfredo Varela, al indicar que se requiere más prevención y también verificar la calidad del pavimento.

Al referirse al deterioro del pavimento que se observa en algunas calles de la ciudad, el regidor por Movimiento Ciudadano puntualizó que aunque se esperaba que con las cuadrillas que estaban trabajando en la reparación de baches, se mantuvieran en mejores condiciones.

Reconoció que se cumplió con la asignación de una cuadrilla especialmente para el centro histórico, pero añadió que las lluvias atípicas registradas en los últimos días, han afectado el trabajo que se realizaba.

“Pedimos al director de obras públicas, desde el Cabildo pues somos la voz de los ciudadanos, que se intensifique más el trabajo de las cuadrillas, especialmente en el centro histórico”, dijo, al recordar que en algún momento se dijo que la carpeta asfáltica que se colocaba en las calles por lo menos iba a durar 3 años, pero ahora se puede observar que hay espacios en algunas calles donde se observa que empieza a presentar daños.