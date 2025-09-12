Obituario 12 de septiembre de 2025

FUNERALES HERNÁNDEZ (ANALCO)

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. José Castañeda, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Mtro. Lázaro García de la Cruz, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Camino de la Loma #416 de colonia San Carlos se está velando el cuerpo del Sr. Santiago Reyes Alanís, de 40 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Martha Elena Hernández Limones, de 73 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Marco Antonio Arellano Núñez, de 54 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Santa Lucía, Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Armando Arámbula Villaseñor, de 59 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Sandoval Navarrete de 49 años, sus honras y sepelio están pendientes