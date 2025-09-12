Presentan ciudadanos 10 quejas ante Profeco relacionadas con el regreso a clases

Durante este regreso a clases, se han recibido 10 quejas en las oficinas de Profeco en esta ciudad, relacionadas con el cobro de comisión por el pago con tarjeta de debido o crédito por parte de algunas escuelas y otras por el condicionamiento de comprar uniformes en algún lugar o de algún servicio.

El jefe del Departamento de Servicios de Profeco en Durango, Javier Mercado Chávez, informó que entre las inconformidades que se presentaron en relación con el regreso a clases, está el caso de una escuela participar que cobra comisión cuando las colegiaturas se pagan con tarjeta de débito o de crédito, lo cual no es correcto.

Otras quejas fueron por el condicionamiento para la compra de uniformes en un determinado lugar, o bien de un servicio, las cuales se generaron en esta ciudad, que es de donde la dependencia recibe la mayor parte de quejas y denuncias.